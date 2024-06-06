"النمشان": حالة "عائشة وأكيزا" مستقرّة وتتنفسان بشكل طبيعي

أكد استشاري جراحة طب الأطفال "د. محمد النمشان" استقرار حالة التوأم السيامي "عائشة وأكيزا" بعد فصلهما، وهما الآن تتنفسان بشكل طبيعي.
وأوضح "النمشان" أنهما في أفضل حال بعد العملية، وتنفسهما طبيعي، كما أن جميع علاماتهما الحيوية طبيعية.
يُذكر أنه، وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ كان قد بدأ الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، صباح اليوم، عملية فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" يوسف، بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في مدينة الرياض.
وأوضح الدكتور "الربيعة" أن التوأم الفلبيني الملتصق "أكيزا وعائشة"، وعمرهما 6 أشهر، وتزنان مجتمعتَيْن 18 كيلوغرامًا، وصلتا إلى المملكة بتاريخ 5 مايو 2024م، وتم إدخالهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني.
وأكد رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة، أن هذه العملية هي العملية الثانية للتوائم الملتصقة التي تصل من الفلبين، وتعد العملية رقم 61 في سلسلة العمليات لفصل التوائم الملتصقة في المملكة العربية السعودية؛ حيث قام الفريق الطبي بتقييم 136 حالة من 26 دولة في العالم خلال الـ33 عامًا الماضية.