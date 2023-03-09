بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تُكمل استعداداتها لـ"يوم العلم السعودي"

وتأتي هذه المشاركة في ذكرى "يوم العلم" اتّساقًا مع توجيهات ودعم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكّد أهمية مواكبة الفعاليات والمناسبات الوطنية؛ لترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب ما يشكّله يوم العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهرًا للتلاحم والوحدة الوطنية.