بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تُكمل استعداداتها لـ"يوم العلم السعودي"

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الخميس، استعداداتها للاحتفاء بذكرى "يوم العلم السعودي"، الذي يوافق 11 مارس من كل عام.
يأتي ذلك تماشيًا مع الأمر الملكي القاضي بتحديد ذلك التاريخ ليكون تحت مسمى: "يوم العلم"؛ انطلاقًا من قيمة العلم الوطني الممتدّة عبر تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها.
وعملت الوزارة على تركيب مجموعة كبيرة من الأعلام على أروقة وأسوار برج الوزارة، وتزيّنت شاشاتها الإلكترونية بصور علم السعودية، وعبارات تجسّد رمزية العلم ومكانته، وما يحمل من مضامين سامية.
وتأتي هذه المشاركة في ذكرى "يوم العلم" اتّساقًا مع توجيهات ودعم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكّد أهمية مواكبة الفعاليات والمناسبات الوطنية؛ لترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب ما يشكّله يوم العلم من أهمية بالغة بوصفه مظهرًا للتلاحم والوحدة الوطنية.