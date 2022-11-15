"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم الدفعة 60

وأوضح حينها مدير التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.