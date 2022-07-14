المملكة تواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بحجة وصعدة

كما تم استقبال 59 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 31 مريضاً، كما تم عمل 140 تحليلاً لـ 74 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 49 أشعة لـ 34 مريضًا، كما تم إعطاء 41 لقاحًا لـ 18 مريضًا، وتم صرف دواء الأمراض المزمنة لـ 10 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 455 وصفة طبية.