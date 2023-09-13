دوريات الأمن بالقصيم تقبض على شخص لترويجه الحشيش والإمفيتامين

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين، عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa؛ مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.