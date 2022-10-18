بالأرقام.. السعودية تستحوذ على 4 مسارات من بين أكثر 10 طرق جوية ازدحاماً بالعالم

وتفصيلاً، أوضحت البيانات الحديثة أن إجمالي حركة الركاب في المطارات السعودية خاصة في الرياض وجدة والدمام تعافت بشكل ما يقرب بأكثر من نصف مستوى عام 2019 من حيث عدد الركاب، ويعود ذلك إلى التعليمات الصحية القوية وطرح لقاحات تساعد في السيطرة على "كوفيد-19" .