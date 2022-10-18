بالأرقام.. السعودية تستحوذ على 4 مسارات من بين أكثر 10 طرق جوية ازدحاماً بالعالم

كشفت بيانات مزودي بيانات السفر العالمي "OAG"، أن المملكة العربية السعودية تستحوذ على 4 مسارات من بين أكثر 10 مسارات جوية ازدحاماً في العالم لعام 2022.
وتفصيلاً، أوضحت البيانات الحديثة أن إجمالي حركة الركاب في المطارات السعودية خاصة في الرياض وجدة والدمام تعافت بشكل ما يقرب بأكثر من نصف مستوى عام 2019 من حيث عدد الركاب، ويعود ذلك إلى التعليمات الصحية القوية وطرح لقاحات تساعد في السيطرة على "كوفيد-19" .
وجاء المسار الأكثر ازدحاماً على المستوى العالمي للعام الجاري القاهرة - جدة مع عدد مقاعد يزيد عن 3.2 مليون مقعد ويأتي بعد ذلك المسار بين دبي - الرياض بأكثر من 3.1 مليون رحلة متقدماً على خط نيويورك جون كينيدي ولندن هيثرو حيث سجل عدد مقاعد 2.8 مليون مقعد .
١- القاهرة - جدة - عدد المقاعد ٣.٢٣٤.٦٨٣
٢- دبي - الرياض - عدد المقاعد ٣.١٩١.٠٩٠
٣- نيويورك جي اف كي - لندن هيثرو - عدد المقاعد ٢.٨٤٨.٠٤٤
٤- دبي - لندن هثيرو - عدد المقاعد ٢.٦٩٧.٥٩٣
٥- كوالالمبور - سنغافورة - عدد المقاعد ٢.٤٤٣.١٧٦
٦- دبي - جدة عدد المقاعد ٢.٤٢٥.٩٣٠
٧- اورلاندو - سان خوان لويس مونوز ( بورتوريكو ) - عدد المقاعد ٢.٠٩٩.٢٣٤
٨- دبي - مومباي - عدد المقاعد ١.٩٧٧.٥٣٧
٩-القاهرة - الرياض - عدد المقاعد ١.٩١٣.٩١١
١٠- دبي - دلهي - عدد المقاعد ١.٨٩٨.٧٤٩