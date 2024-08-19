49 ْمئوية.. "حفر الباطن والصمان" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وأوضح المركز أن حفر الباطن والصمان سجّلتا أعلى درجة حرارة 49 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 13 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 48 ْمئوية في التنهات والدهناء، و47 درجة في بريدة والخرج والمجمعة والأحساء ورفحاء.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 درجة، تليها أبها 17 ْمئوية، والباحة 18 درجة، وطريف 22 درجة، والطائف والقريات 23 ْمئوية.
وتوقّع المركز -بمشيئة الله تعالى-، أن يستمر هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبةً بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة.
في حين تتهيَّأ فرصة تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الشرقية والرياض، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: نجران، المدينة المنوّرة، حائل.
كما يستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشرقية والساحلية من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، عسير، جازان؛ يؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.
ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة.. ويبقى الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على مناطق: الرياض، القصيم، المدينة المنوّرة.