بيان سعودي أمريكي يؤكّد: متمسكون بالتزامنا تجاه الشعب السوداني وندعو طرفَي الصراع لـ "وقف إطلاق نار جديد"

والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حريصتان على استمرار المحادثات مع وفدَي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي للطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.