"البلدية والإسكان" و"الاستثمار" تُوَقعان مذكرة تفاهم مع "أوروباس" الإسبانية

ووقّع مذكرة التفاهم، وكيلُ تحفيز المعروض السكني والتطوير والعقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، ممثلًا عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ فيما وقّعها من جانب وزارة الاستثمار السعودية وكيل تطوير الاستثمارات فهد بن جمال النعيم، كما وقّعها من جانب شركة أوروباس الإسبانية المدير التنفيذي للشركة أدلفو قور يرو.