ضمن مبادرة "طريق مكة".. المرأة السعودية تتفانى في خدمة الحجاج في كوت ديفوار

تتفانى المرأة السعودية ضمن مبادرة طريق مكة في جمهورية كوت ديفوار، في خدمة حجاج بيت الله الحرام المغادرين من مطار مدينة أبيدجان الدولي، تحقيقاً للنهج الوطني والشرف الديني الدائم للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن في جميع دول العالم.
وفي جولة لـ"واس" في صالة مبادرة "طريق مكة" بمطار فيليكس هوفويت بواني بمدينة أبيدجان، بيّنت وكيل الرقيب أسماء الحربي، أن خدمة الوطن شرف عظيم لكل مواطن ومواطنة، خاصة عندما تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، بوصفها واجباً ونهجاً تتبعه حكومة المملكة لخدمة الحاج والمعتمر، ويعمل به أبناؤها لتسهيل وتيسر إجراءات الحجاج في كل مكان.
بدورها، عبرت العريف فايزة الأنصاري، عن سعادتها بخدمة الوطن ضمن فريق مبادرة طريق مكة في مطار أبيدجان الدولي، لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدة أن جميع العاملين في مبادرة طريق مكة فخورون بخدمة ضيوف الرحمن لهذا العام.
كما أوضحت العريف أريج الخماش، أن مبادرة "طريق مكة" تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، حيث يتم تقديم التسهيلات لهم في دولهم قبل مغادرتهم إلى المملكة بجودة ودقة عالية، بهدف تحقيق راحة وسلامة ضيوف الرحمن.