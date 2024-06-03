ضمن مبادرة "طريق مكة".. المرأة السعودية تتفانى في خدمة الحجاج في كوت ديفوار

وفي جولة لـ"واس" في صالة مبادرة "طريق مكة" بمطار فيليكس هوفويت بواني بمدينة أبيدجان، بيّنت وكيل الرقيب أسماء الحربي، أن خدمة الوطن شرف عظيم لكل مواطن ومواطنة، خاصة عندما تتعلق بخدمة ضيوف الرحمن، بوصفها واجباً ونهجاً تتبعه حكومة المملكة لخدمة الحاج والمعتمر، ويعمل به أبناؤها لتسهيل وتيسر إجراءات الحجاج في كل مكان.