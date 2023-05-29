محليات

مكافحة المخدرات تطيح بشخص لترويجه 49400 قرص إمفيتامين بحائل

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
مكافحة المخدرات تطيح بشخص لترويجه 49400 قرص إمفيتامين بحائل
واس
واس

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه (49,400) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاحٌ ناري ومبلغ مالي.

وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتُهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حائل
المديرية العامة لمكافحة المخدرات

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