عصر جديد لعلامتي OMODA و JAECOO بعد الإطلاق الرسمي في مدينة الرياض

أقيم حدث إطلاق العلامة التجارية الكبير لعلامتي OMODA وJAECOO في فندق فيرمونت بالرياض في المملكة العربية السعودية الاثنين الماضي . وجذب الحدث أكثر من 250 وسيلة إعلامية محلية مرموقة ومؤثري التواصل الاجتماعي، وحظي باهتمام نخبة من المسؤولين الحكوميين ورفيعي المستوى الذين شهدوا هذه اللحظات المهمة لإطلاق OMODA وJAECOO.
بدأ الحدث بعرض ضوئي مبهر، وظهر مضيف هولوجرام رقمي بشكل مفاجئ لاستضافة الحدث المباشر. هذا النهج المبتكر لم يوفر فقط تجربة بصرية وسمعية مذهلة للجمهور، بل أيضًا أظهر التزام OMODA و JAECOO بالتكنولوجيا المستقبلية واتجاهات الموضة.
تشمل OMODA JAECOO سلسلتين: OMODA وJAECOO ، تستهدف أومودا عشاق الحياة العصرية من الجيل الجديد، بينما تستهدف جايكو النخب الحضرية. تهدف أومودا إلى استكشاف آفاق جديدة في عصر السيارات الذكية والكهربائية، بينما تسعى جايكو، بروحها الجريئة في الاستكشاف إلى كسر الحدود في سوق السيارات الوعرة العالمية.
في الحدث، استعرضت سيارة OMODA C5، كواحدة من الطرازات البارزة في سلسلة OMODA، أسلوب سيارات الدفع الرباعي العصرية والمميزة بفلسفة تصميم "الفن في الحركة". يتميز تصميمها الخارجي بشبكة مصفوفة هندسية مقطوعة بالألماس، وخط وسط ديناميكي وقوي، وعجلات مزدوجة اللون مقاس 18 بوصة، وشكل كوبيه سريع الانحدار، مما يبرز إحساسها التكنولوجي المستقبلي. يتميز هذا الطراز بقدرات أمان من الطراز العالمي، وهيكل مصنوع من 78٪ من الفولاذ عالي القوة، ومجهز بأنظمة مساعدة القيادة الذكية المتقدمة لضمان أمان وراحة الركاب.
أما JAECOO J7، المجهزة بنظام ARDIS الذكي لجميع التضاريس، فتعكس مفهوم سلسلة JAECOO "من الكلاسيكية إلى ما بعد الكلاسيكية". يمنح هذا النظام J7 إمكانية رائعة على مختلف التضاريس المعقدة مثل الرمل والطين والطرق الوعرة، مما يضمن للمستخدمين في السعودية تجربة قيادة استثنائية لأي ظرف في السفر. من حيث القوة، تأتي J7 مزودة بمحرك 1.6TGDI بعزم دوران أقصى يبلغ 290 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة مزدوج القابض ذو 7 سرعات، مما يوفر تجربة قيادة ممتازة. جميع طرازات J7 مبنية وفقًا لمعايير أمان عالية للغاية، وتتميز بتصميم هيكل قفصي لامتصاص الطاقة، وأكثر من 80٪ من الفولاذ عالي القوة، وأنظمة ADAS المتقدمة، مما يشكل معًا نظام أمان "يتجاوز الكلاسيكية" وحماية ذكية.
ألقى الرئيس التنفيذي لـ OMODA و JAECOO، شون شو، كلمة استراتيجية في حدث الإطلاق، شارك فيها الإنجازات الرائعة للعلامة التجارية في السوق العالمية، حيث قال: "في غضون أكثر من عام منذ تأسيسها، حققت OMODA و JAECOO مبيعات عالمية تراكمية تجاوزت 260,000 وحدة، حيث شهدت مبيعات التصدير في النصف الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 54٪ مقارنة بالعام السابق. هذا الإنجاز لا يؤكد فقط مكانة العلامة التجارية كواحدة من أسرع العلامات التجارية للسيارات نموًا على مستوى العالم، بل يظهر أيضًا قدرتها التنافسية القوية في السوق العالمية للسيارات".
وراء هذه الإنجازات يكمن السعي الدؤوب لشركتي OMODA وJAECOO لاختراق السوق بعمق وابتكار المنتجات. في المستقبل، ستواصل OMODA وJAECOO تعزيز حضورهما في السوق السعودية، ووضعها كمركز محوري للتقدم السريع في الشرق الأوسط والسوق العالمية. كعلامة تجارية مخصصة للمركبات الجديدة ذات الطاقة، ستركز OMODA وJAECOO على مجال الطاقة الجديدة، بتقديمها نماذج ذات خيارات طاقة متنوعة، بما في ذلك BEV وPHEV وICE، لتلبية احتياجات المستهلكين المختلفة.
تمتد استراتيجية OMODA و JAECOO العالمية إلى ما بعد الشرق الأوسط. ففي أوروبا، تتوسع العلامة التجارية بسرعة. بدءًا من حدث الإطلاق في إسبانيا في فبراير، وإنشاء أول مصنع في برشلونة، وصولاً إلى التخطيط للسوق في بولندا وإيطاليا، لا توسع OMODA و JAECOO شبكة مبيعاتها وخدماتها ونظام سلسلة التوريد بسرعة فحسب، بل تظهر أيضًا قدراتها في تقديم الخدمات وبناء النظام في صناعة السيارات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أظهر حدث "Go Paris" الذي أقيم خلال الحدث الرياضي المئوي في باريس جاذبية العلامة التجارية وتصميمها على التوسع في السوق الأوروبية.
على الصعيد العالمي، تنظر OMODA و JAECOO إلى السوق الأوروبية كأرض اختبار لبقاء التكنولوجيا والمنتجات وكمنطقة رئيسية لبناء علامة تجارية دولية. وفقًا لخطة "استراتيجية 2030"، تهدف العلامة التجارية إلى دخول أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، وإنشاء أكثر من 3000 شبكة مبيعات وخدمات عالمية، وقيادة اتجاه صناعة السيارات من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر وترقيات المنتجات، وتوفير تجارب سفر أكثر أمانًا وذكاءً وصديقة للبيئة وللمستهلكين حول العالم.
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