عصر جديد لعلامتي OMODA و JAECOO بعد الإطلاق الرسمي في مدينة الرياض

ألقى الرئيس التنفيذي لـ OMODA و JAECOO، شون شو، كلمة استراتيجية في حدث الإطلاق، شارك فيها الإنجازات الرائعة للعلامة التجارية في السوق العالمية، حيث قال: "في غضون أكثر من عام منذ تأسيسها، حققت OMODA و JAECOO مبيعات عالمية تراكمية تجاوزت 260,000 وحدة، حيث شهدت مبيعات التصدير في النصف الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 54٪ مقارنة بالعام السابق. هذا الإنجاز لا يؤكد فقط مكانة العلامة التجارية كواحدة من أسرع العلامات التجارية للسيارات نموًا على مستوى العالم، بل يظهر أيضًا قدرتها التنافسية القوية في السوق العالمية للسيارات".