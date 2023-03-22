فرصة للاستمتاع بالأجواء.. لعبة الورق "UNO! موبايل" تكشف النقاب عن أنشطة خاصة خلال رمضان

أعلنت شركة "Mattel163" المطور وناشر الألعاب العالمي، عن تفاصيل أنشطة لعبة الورق (UNO! موبايل) الرمضانية؛ حيث تتيح هذه اللعبة اعتبارًا من 22 مارس وحتى 24 أبريل 2023، للاعبي الهواتف الذكية فرصة الاستمتاع بالأجواء الرمضانية، من خلال المرئيات الموضوعية، والمشاركة في تحدي فانوس رمضان، مع الفوز بجوائز يومية ومقتنيات خاصة.
وتعتبر لعبة (UNO! موبايل) هي التطبيق الرسمي رقم 1 في العالم للعبة الورق UNO. وقد لعب هذه اللعبة عبر الموبايل أكثرُ من 250 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ إطلاقها قبل 4 سنوات.
وفي لعبة (UNO! موبايل)، هناك مجموعة من الأنماط المختلفة التي يستطيع اللاعب الاختيار من بينها، مع أسلوب لعب سريع وتنافسي، وقواعد خاصة جديدة، وأحداث ذات طابع خاص.
وتمتد اللعبة لثلاث دقائق يستطيع اللاعبون فيها اللعب والفوز بجولة واحدة من المباراة مع الأصدقاء والعائلات في أي مكان وأي زمان.
وخلال شهر رمضان الكريم هناك العديد من الأنشطة الخاصة باللعبة؛ حيث يمكن للاعبين الحصول على مكافآت داخل اللعبة في كل يوم، فقط من خلال تسجيل الدخول والاشتراك في تحدي (فانوس رمضان) في اللعبة الرئيسية! وتشمل إطارات الصور الرمزية ذات الطابع الرمضاني، ووسام "الفانوس"، بالإضافة إلى جوائز داخل اللعبة، والعديد من المفاجآت الممتعة!
إلى جانب الهدايا الترفيهية، يمكن للاعبين لعب الجولات في كل من الوضعين "الكلاسيكي Classic"، و"الذهاب وايلد Go Wild"؛ للانضمام إلى تحدي فانوس رمضان لفترة محدودة.
ومن خلال تعزيز نقاط فانوس رمضان؛ سيتمكن اللاعبون من الحصول على البطاقات والمكافآت.
وقالت إيمي هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Mattel163: "كل لاعب في لعبة (UNO! موبايل) يمكنه أن يلعب ويخوض التحدي داخل مجتمع UNO موبايل المتنامي! والذي يضم أكثر من 250 مليون لاعب حول العالم! هدفنا هو تقديم المتعة التنافسية التي لا حدود لها في لعبة (UNO! موبايل) لجميع المستخدمين والثقافات في كافة أنحاء العالم. وما زلنا نشهد نموًّا سريعًا لقاعدة اللاعبين في منطقة الخليج العربي، ويمثل هذا الحدث الرمضاني جزءًا من التزامنا تجاه هذا المجتمع".
ونظرًا للدور الهام لشركة Mattel163 وأهدافها الرامية إلى ربط العالم من خلال اللعب؛ فهذا يمثل أول حدث مخصص للعبة (UNO! موبايل) خلال شهر رمضان المبارك. ومع وجود قاعدة لاعبين عالمية هائلة؛ يُعد هذا الحدث استمرارًا لالتزام شركة Mattel163 بإنشاء منصة تشارك الثقافات في جميع أنحاء العالم؛ حيث نجحت شركة Mattel163 في عام 2022 أيضًا بإطلاق فعاليات مماثلة حول التقاليد الثقافية والعطلات في المكسيك ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.
ويمكن تنزيل لعبة (UNO! موبايل) مجانًا من خلال نظام التشغيل "آي أو إس iOS"، و"أندرويد Android". ويمكن الانضمام إلى المجتمع المتنامي باستمرار للعب والفوز معًا في لعبة (UNO! موبايل).