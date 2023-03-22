فرصة للاستمتاع بالأجواء.. لعبة الورق "UNO! موبايل" تكشف النقاب عن أنشطة خاصة خلال رمضان

وقالت إيمي هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Mattel163: "كل لاعب في لعبة (UNO! موبايل) يمكنه أن يلعب ويخوض التحدي داخل مجتمع UNO موبايل المتنامي! والذي يضم أكثر من 250 مليون لاعب حول العالم! هدفنا هو تقديم المتعة التنافسية التي لا حدود لها في لعبة (UNO! موبايل) لجميع المستخدمين والثقافات في كافة أنحاء العالم. وما زلنا نشهد نموًّا سريعًا لقاعدة اللاعبين في منطقة الخليج العربي، ويمثل هذا الحدث الرمضاني جزءًا من التزامنا تجاه هذا المجتمع".