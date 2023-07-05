بعد نجاح الحج.. "دحلان" يطالب بتظليل صحن المطاف حول الكعبة المشرفة

وفي مقاله "تظليل المطاف ضرورة.. لحماية صحة زوار بيت الله" بصحيفة "المدينة"، يبدأ دحلان برصد أبرز عوامل نجاح الحج، ويقول: "انتهت أيام الحج، وحققت المملكة نجاحاً متميزاً يضاف إلى نجاحاتها السابقة في مواسم الحج، وأهم أسباب النجاح، الإخلاص في العمل من جميع الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة حجاج بيت الله، ومن أبرز الخدمات المتطورة لخدمة الحجاج هي إنشاء شركات الطواف، والتي تتنافس لتقديم أفضل الخدمات، ومن المؤكد أنها ستُحقِّق أفضل العوائد على أصحابها، ومستقبلاً عندما تتحول أسهم شركات الطواف للتداول العام؛ سوف تكون من أكبر الفرص لعامة المواطنين للاستثمار، ولن يكون هناك احتكار للأسهم أو للخدمة".