مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم: فريق طبي يُجري 4 عمليات تعديل جنف ناجحة خلال 48 ساعة

وأضاف د.خليفة أن أكثر الحالات تعقيدًا، حالةٌ تعود إلى سيدة عمرها 38 سنة، وبلغت نسبة الانحراف عندها 90 درجة، وتكللت عمليتها -ولله الحمد- بنجاح كبير، وأكد أن المريضة بدأت في الوقوف والتحرك في اليوم الأول للعملية، كما أنها استعادت المظهر القويم، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، إضافة إلى أن طولها مع النجاح الكبير للتعديل زاد بنحو 6 سم، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة بعد أن أمضت 6 أيام قيد التنويم والعناية الصحية الحثيثة.