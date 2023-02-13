مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم: فريق طبي يُجري 4 عمليات تعديل جنف ناجحة خلال 48 ساعة

أجرى قسم جراحة العمود الفقري بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم 4 عمليات ناجحة، لتقويم العمود الفقري وتثبيت ودمج الفقرات، خلال 48 ساعة لأشخاص مصابين بالجنف، وأنهت هذه العمليات معاناة المرضى مع أعراض ومضاعفات المرض التي اتسمت بالحدة والتنوع.
وقال د.صلاح الدين خليفة استشاري جراحة العمود الفقري بالمستشفى: إن الحالات التي تمت معالجتها تفاوتت درجة الانحراف عندها بين 45 إلى 90 درجة، وتراوحت أعمارها بين 11 إلى 38 سنة، وعانى بعضها من أعراضٍ كبروز الظهر، وعدم تساوي الكتفين والخصر، وبروز أحد الوركين وجانب من القفص الصدري، وصعوبة ممارسة الحياة اليومية بصورة طبيعة.
وأضاف د.خليفة أن أكثر الحالات تعقيدًا، حالةٌ تعود إلى سيدة عمرها 38 سنة، وبلغت نسبة الانحراف عندها 90 درجة، وتكللت عمليتها -ولله الحمد- بنجاح كبير، وأكد أن المريضة بدأت في الوقوف والتحرك في اليوم الأول للعملية، كما أنها استعادت المظهر القويم، بعد تعديل وضعية الحوض والكتف، إضافة إلى أن طولها مع النجاح الكبير للتعديل زاد بنحو 6 سم، وخرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة بعد أن أمضت 6 أيام قيد التنويم والعناية الصحية الحثيثة.
واستطرد د.خليفة أن باقي المرضى وهم فتاتان وفتى واحد، كانت درجات انحراف العمود الفقري لديهم أقل حدة، وخضعوا لعمليات تعديل ناجحة، وجميعهم -بمن فيهم الحالة الأولى- استطاعوا التحرك على أرجلهم في ذات يوم العملية، وتخلصوا من كل الأعراض التي قادتهم إلى المستشفى بعد فترة قصيرة من إجراء العملية، وعادوا إلى الحياة الطبيعية.
وأوضح أن النجاحات الطبية اللافتة التي حققها المستشفى في عمليات تقويم العمود الفقري، هي تأكيد على الإمكانيات الكبيرة التي يحظى بها المستشفى، كغرف العمليات الخاصة المجهزة، وأجهزة مراقبة الأعصاب، والإسناد النوعي المميز من تخصصات أخرى؛ إذ شارك في الفريق الطبي المعالج تخصصات: (العناية المركزة، والتخدير، ومراقبة الأعصاب) بالإضافة إلى فريقي التمريض والعلاج الطبيعي.
يُذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم يضم أفضل الكوادر الطبية المؤهلة تأهيلًا علميًّا عاليًا وذوي خبرات عملية كبيرة، بالإضافة إلى تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية؛ مما أهّله لتحقيق العديد من النجاحات الطبية اللافتة؛ إذ إنه حاصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP.