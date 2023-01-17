لزيادة الإنتاج ورعاية الأسرة.. كاتب سعودي يطالب بـ"4" أيام عمل ودراسة

4 وفي مقاله " 4 أيام عمل في الأسبوع؟!" بصحيفة "مكة"، يقول العمري: ليس هناك علاقة بين الإنتاجية وطول فترة العمل، ومقرات المدرسة ليست هي المكان الوحيد للتعلم، أسهم في ذلك بكل تأكيد وجود التقنية الحديثة ونظام الاتصالات المتطورة والذكاء الاصطناعي وسرعة تبادل المعلومات والأتمتة، كل ذلك في غايتها العظماء خدمة للإنسان وتوفير وقته من الأعمال الروتينية اليومية، وبالتالي تناقص الدواعي للتواجد في مقرات العمل؛ ليكون هناك مساحات أوسع ينتقل فيها الفرد بفكره وذكائه إلى مراحل أخرى من التفكير الابتكاري وفضاءات أرحب من النواتج الإبداعية واكتساب مهارات جديدة ليحصل التقدم والتطور الحقيقي الفارق والمؤثر، وهذا لا يتأتى إلا بخلق توازن مريح بين الحياة الاجتماعية والإنسانية البشرية وبين أجواء العمل الرسمية القاسية".