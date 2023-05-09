شراكة بين جامعة أم القرى وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في برنامج "مهارات"

أطلقت جامعة أم القرى ممثلةً في معهد البحوث والدراسات الاستشاريَّة بالشَّراكة مع صندوق تنمية الموارد البشريَّة "هدف"، برنامج: "مهارات" بهدف تعزيز المهارات المعرفيَّة والمهنية، من خلال توفير أكثر من 150 برنامجًا تدريبيًّا موجَّها للموظفين في القطاعين الخاص وغير الربحي.
ويوفر برنامج: "مهارات" عددًا من الدورات التدريبية في المهارات العامَّة والمهارات المهنيَّة، ويعمل على تعزيز الإدراك المعرفي لدى العاملين بسوق العمل، وربط الموظف من خلال المهارات التي يتلقاها بمهامه الوظيفية، مما يمكنه من تنفيذ مستهدفاته الوظيفية، ويزيد من استقراره الوظيفي على رأس العمل.
وأوضح عميد المعهد الدكتور محمد بن نايف الشريف، أنَّ البرنامج يستهدف 10 قطاعات حيوية مرتبطة بسوق العمل، تشمل مجالات: الصناعة والهندسة والطاقة والتعدين، والسياحة والمطاعم والفندقة والمعارض، والإعلام والنشر والتوزيع، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإدارة والتسويق والمحاسبة، والطب والرعاية الصحية، والنقل والبريد والتخزين، علاوةً على قطاعي المالية والتأمين والتمويل، والصحة والسلامة المهنية، والقطاع غير الربحي.
وبيّن أن البرنامج يتميز بالمرونة في التدريب من حيث الوقت ومقر التدريب؛ حيث يتاح التدريب في مختلف مدن المملكة؛ إضافة إلى أنه برنامج مدفوع التكاليف من صندوق تنمية الموارد البشرية، وهو برنامج يقدم باقة من الدورات المتنوعة الملبية لسوق العمل ويقدمها نخبة من المدربين المتخصصين لافتاً النظر إلى أنه يمكن التسجيل على البرامج التدريبية من خلال البوابة الوطنية للعمل: "طاقات" ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي: https://uqu.edu.sa/icrs/SKILLS