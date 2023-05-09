شراكة بين جامعة أم القرى وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في برنامج "مهارات"

وبيّن أن البرنامج يتميز بالمرونة في التدريب من حيث الوقت ومقر التدريب؛ حيث يتاح التدريب في مختلف مدن المملكة؛ إضافة إلى أنه برنامج مدفوع التكاليف من صندوق تنمية الموارد البشرية، وهو برنامج يقدم باقة من الدورات المتنوعة الملبية لسوق العمل ويقدمها نخبة من المدربين المتخصصين لافتاً النظر إلى أنه يمكن التسجيل على البرامج التدريبية من خلال البوابة الوطنية للعمل: "طاقات" ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي: https://uqu.edu.sa/icrs/SKILLS