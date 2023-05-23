أمير تبوك يستعرض أمام وفد أعضاء مجلس الشورى مشروعات المنطقة

استقبل أميرُ منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالإمارة؛ وفدًا من أعضاء لجان مجلس الشورى المتخصّصة، برئاسة عضو المجلس رئيس الوفد هزاع بن بكر القحطاني.
وثمّن أميرُ تبوك هذه الزيارات للاطلاع على جهود مجلس المنطقة وسبل تطويرها؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطن والمقيم؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حفظهما الله، مؤكدًا أهمية الدور الأساسي لمجلس الشورى في المملكة.
واستعرض الأميرُ فهد بن سلطان، خلال اللقاء، ما تمتاز به المنطقة من إمكانات ومقومات استثمارية وسياحية، وما تشهده من تنمية وتطور وازدهار من خلال مشروعات رؤية المملكة 2030 في المنطقة "نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا"، والتي يشرف عليها سموّ ولي العهد، أيده الله، شخصيًّا، وما ستوفره تلك المشروعات من فرص وظيفية وتدريبية.
كذلك ما ستحدثه هذه المشروعات من نقلة حضارية كبيرة تهدف إلى تنمية الإنسان السعودي وتطوير مقدراته؛ بوصفة الأساس لنهضة البلاد وتحقيق أهدافها التنموية.
من جهته قدم عضوُ مجلس الشورى رئيس الوفد هزاع القحطاني، شكرَه وامتنانَه لأمير تبوك، على ما وجده الوفد من حسن استقبال وكرم ضيافة، مشيدًا بالتطوُّر التنموي الذي تشهده المنطقة في شتى المجالات.
وقال: إن هذه الزيارةَ تأكيدٌ على التواصل البنّاء بين مجلس الشورى ومجالس المناطق، متطلّعًا في الوقت ذاته إلى أن تحقّق أهدافها في خدمة منطقة تبوك والمواطنين والمقيمين فيها.