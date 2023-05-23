أمير تبوك يستعرض أمام وفد أعضاء مجلس الشورى مشروعات المنطقة

واستعرض الأميرُ فهد بن سلطان، خلال اللقاء، ما تمتاز به المنطقة من إمكانات ومقومات استثمارية وسياحية، وما تشهده من تنمية وتطور وازدهار من خلال مشروعات رؤية المملكة 2030 في المنطقة "نيوم، والبحر الأحمر، وأمالا"، والتي يشرف عليها سموّ ولي العهد، أيده الله، شخصيًّا، وما ستوفره تلك المشروعات من فرص وظيفية وتدريبية.