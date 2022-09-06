هيئة التراث تقيم ورشة "بناء القدرات في حصر وتوثيق التراث غير المادي"

يُذكر أن التراث غير المادي هو الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات، وما يرتبط بها من آلات وقطع ومصنوعات وأماكن ثقافية يعدها المجتمع جزءاً من تراثه الثقافي، وتتنوّع مجالاته بين التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، وفنون وتقاليد أداء العروض، والممارسات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات، والمعارف والممارسات المتعلقة بالطبيعة والكون، والمهارات المرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.