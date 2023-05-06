فيصل بن فرحان: نأمل أن يؤدي "حوار جدة" إلى عودة الأمن والاستقرار إلى السودان

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أن استضافة المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة، هي نتاج تكاتف دولي، تمت بجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية.