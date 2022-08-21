عد واستفد.. "جلسات ميدياثون الافتراضية" بملف يطلقه سباق الإعلام

وتغطي الجلسات عديدًا من الموضوعات المتعلقة بمستهدفات المشروع، ومنها إيجاد حلول إبداعية لتطوير تقليدية الطرح الإعلامي، وجمع البيانات الإعلامية ورصدها وتحليلها، والتواصل الدولي، وغيرها من الموضوعات المعززة للمعارف والمهارات الإعلامية، كما قُدّم الملف للمهتمين والمختصين رقميًّا في المنصة الرقمية للتواصل الحكومي CGC.gov.sa، ليتمكن المهتمون من العودة إليه، والاستفادة منه.