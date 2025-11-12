“جيتور X50”.. تتصدر العلامات الصينية كخيار مثالي للمرأة العصرية في سوق الـSUV السعودي

وفي هذا السياق، عبّر كريم حسين، مدير عام المبيعات والتسويق في شركة التوريدات الوطنية للسيارات، عن فخره بإنجازات العلامة قائلاً:

“نحن فخورون بتقدم علامة جيتور واحتلالها المرتبة الخامسة في سوق سيارات الـSUV بالمملكة، والمرتبة الأولى بين العلامات الصينية، وهو إنجاز يعكس ثقة العملاء بمنتجاتنا.”