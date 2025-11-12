“جيتور X50”.. تتصدر العلامات الصينية كخيار مثالي للمرأة العصرية في سوق الـSUV السعودي

حققت سيارة «جيتور X50» نجاحًا لافتًا في سوق السيارات السعودي، لترسّخ مكانتها كإحدى أبرز سيارات الـSUV في فئتها، وتتصدر العلامات الصينية من حيث المواصفات والسعر التنافسي. ويعود هذا النجاح إلى الإقبال الكبير الذي حظي به الطراز منذ طرحه، بفضل تصميمه العصري وتقنياته الحديثة وأنظمة السلامة المتقدمة التي جعلته واحدًا من أكثر السيارات أمانًا وجاذبية لدى السيدات.
وتواصل شركة التوريدات الوطنية للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة جيتور في المملكة، تعزيز حضور العلامة في السوق المحلي. وأسهم الطلب المتزايد على طراز «X50» في رفع الحصة السوقية للعلامة، لتحتل المرتبة الخامسة في سوق سيارات الـSUV بالمملكة، والمركز الأول بين العلامات الصينية، ما يعكس ثقة المستهلك السعودي في جودة واعتمادية سيارات جيتور.
وتزخر «جيتور X50» بحزمة متطورة من تجهيزات السلامة تشمل: ست وسائد هوائية، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، ونظام المساعدة في البقاء داخل المسار، وغيرها من الأنظمة الذكية التي تمنح السائق تجربة قيادة آمنة وموثوقة. وقد ساهمت هذه المزايا في جعل السيارة الخيار المفضل لدى النساء، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 80% من مالكات هذا الطراز من السيدات.
كما تتميز السيارة بتقنيات راقية تعزز من رفاهية القيادة، مثل فتحة سقف كهربائية، وشاشتين مقاس 10.25 بوصة تعملان باللمس وتدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى مقاعد جلدية، ومقعد سائق كهربائي قابل للتعديل في ست اتجاهات، وشاحن لاسلكي، وست مكبرات صوت تمنح تجربة قيادة راقية بسعر منافس في فئتها.
وفي هذا السياق، عبّر كريم حسين، مدير عام المبيعات والتسويق في شركة التوريدات الوطنية للسيارات، عن فخره بإنجازات العلامة قائلاً:
“نحن فخورون بتقدم علامة جيتور واحتلالها المرتبة الخامسة في سوق سيارات الـSUV بالمملكة، والمرتبة الأولى بين العلامات الصينية، وهو إنجاز يعكس ثقة العملاء بمنتجاتنا.”
وأضاف:
“نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا لعلامة جيتور في المملكة، ونسعى إلى تحقيق هدفنا بالوصول إلى 40 ألف وحدة مباعة بحلول عام 2026، تأكيدًا لالتزامنا تجاه السوق السعودي وعملائنا الكرام.”