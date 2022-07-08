"اختصاصي نفسي": هيئوا أطفالكم نفسيًا قبل مشاركتهم إياكم فعاليات "الأضحية"

وأضاف أن صدم الطفل خصوصًا الصغار بما سيرونه دون إبلاغهم قد يترتب عليه عشوائية وفوضى وأيضًا الخروج عن آداب الأضحية بأن يكون هناك نوع من الإزعاج، واستطرد قد يحدث عدم الترتيب في عملية تقطيع لحم الأضاحي وأيضًا قد يكون هناك أخطاء من استخدام بعض أدوات السكاكين الحادة.