التبرع والتوثيق والاعتكاف.. تفاصيل تعميم ضوابط المساجد والتفطير الرمضاني

وبشأن التبرعات، شدد التعميم على عدم جـمـع الــتـبـرعات الـمـاليــة لـمـشـروعات تــفـطـير الـصائـمين (وغيرها)، وأن يكون إفطار الصائمين، إن وجد، في الأماكن المهيأة لذلك في ساحات المسجد، وتحت مسؤولية الإمام والمؤذن، وأن يقوم من يتولى تفطير الصائمين بتنظيف المكان بعد الانتهاء من الإفطار فوراً، وعدم إحداث أيَّ غرف مؤقتة أو خيام ونحوها لإقامة الإفطار فيها.