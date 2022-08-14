عقارات ومنقولات.. "إنفاذ" يستعرض 54 أصلاً بمساحات تتجاوز 600 ألف متر في 6 مدن

وتبدأ بمزاد الثريا الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات في مدينة الرياض، ومزاد مكة الحضوري الذي يعرض 12 عقاراً بمنطقة مكة المكرّمة، ومزاد تبوك الثاني الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بمدينة تبوك، ومزاد عروس البحر الإلكتروني الذي يعرض 20 عقارًا بمحافظة جدة، ومزاد جنوب المملكة الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بمنطقة عسير، ومزاد لافندر الإلكتروني الذي يعرض 3 عقارات بمدينة الدمام، وأخيرًا مزادات المنقولات حيث يقام مزاد على مصنع زيوت وشحوم صناعية الذي يعرض أكثر من 10 منتجات زيوت وشحوم صناعية بكميات تجارية، ويقام المزاد بمحافظة جدة؛ ومزاد لحاويات وإكسسوارات سيارات متعددة الأشكال والأنواع ويقام المزاد بمحافظة جدة.