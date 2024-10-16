مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يعيد "حالتي" أمراض عصبية معقدة للحياة الطبيعية

واستطرد قائلاً: فور وصوله إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب تم الإطلاع على تاريخه المرضي، وأجريت له عدة فحوصات دقيقة، كالكشف العصبي واختبارات الذاكرة والإدراك فتبين من التقييم السريري أن الحالة تتماشى مع نوع من اضطرابات كهرباء الدماغ، تسبب حالات تسمى Dyscognitive seizure، والتي يتم تشخيصها في العادة باختبار تخطيط المخ، لكن بعضها كما هو الحال مع هذا المراجع لا تظهر على التخطيط، فتم علاجه بأدوية خاصة بهذه الحالات اعتماداً على الحدس الطبي، وخلال أسابيع قليلة استرجع ولله الحمد، قدراته العقلية وذاكرته، وعاد لممارسة مهامه الوظيفية بشكل طبيعي.