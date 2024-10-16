مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يعيد "حالتي" أمراض عصبية معقدة للحياة الطبيعية
تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي، من تشخيص وعلاج مراجعين مصابين بأمراض عصبية معقدة، وإعادتهما إلى الحياة الطبيعية، تحت إشراف استشاري طب المخ والأعصاب د.محمد أبوناجي، الحالة الأولى لسيدة "ثلاثينية" مصابة بالتهاب نادر بأعصاب جذع الدماغ، لأسباب تتعلق بالمناعة الذاتية، والثانية رجل "أربعيني" عانى من أعراض حادة نتيجة اضطرابات كهرباء الدماغ، بسبب حالة تسمى Dyscognitive seizure.
واستطرد د. محمد أبو ناجي، رئيس الفريق الطبي المعالج قائلاً أن الحالة الأولى جاءت بحزمة أعراض حادة، أبرزها فقدان التوازن والإحساس في النصف الأيسر من الجسم وازدواجية الرؤية، نتج عنها إعاقة جسدية منعتها عن المشي، مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية، وبالرغم من أنها راجعت عدة مستشفيات وخضعت لكشوفات وفحوصات سريرية ومعملية وأشعة سابقة، لم يتم الوصول إلى تشخيص دقيق، وعند قدومها إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وتنويمها بالعناية المركزة، تم تشخيص حالتها كمتلازمة Miller fisher .
وأوضح أن الحالة تم علاجها بالبرتوكول العلاجي الخاص بالمتلازمة، وأخذت في التحسن بوتيرة سريعة مع بداية العلاج، إلى أن تخلصت من كافة الأعراض، لاحقاً جاءت إلى المستشفى للمتابعة مشياً على قدميها دون أي مساعدة وبحالة نفسية جيدة، وعادت إلى ممارسة حياتها بصورة طبيعية.
وأضاف د. أبو ناجي أن الحالة الثانية أيضاً راجع عدة مستشفيات، إثر تدهور في الذاكرة والإدراك والتركيز على مدى عامين، حتى أنه أصبح يأتي بتصرفات لا إرادية تضعه في مواقف محرجة، وخضع لعدة فحوصات طبية للدماغ، وكانت النتائج طبيعية، فمضى اعتقاد الأطباء إلى أنه مصاب بمبادئ مرض الزهايمر.
واستطرد قائلاً: فور وصوله إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب تم الإطلاع على تاريخه المرضي، وأجريت له عدة فحوصات دقيقة، كالكشف العصبي واختبارات الذاكرة والإدراك فتبين من التقييم السريري أن الحالة تتماشى مع نوع من اضطرابات كهرباء الدماغ، تسبب حالات تسمى Dyscognitive seizure، والتي يتم تشخيصها في العادة باختبار تخطيط المخ، لكن بعضها كما هو الحال مع هذا المراجع لا تظهر على التخطيط، فتم علاجه بأدوية خاصة بهذه الحالات اعتماداً على الحدس الطبي، وخلال أسابيع قليلة استرجع ولله الحمد، قدراته العقلية وذاكرته، وعاد لممارسة مهامه الوظيفية بشكل طبيعي.
الجدير بالذكر أن مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تتوفر فيها كافة الإمكانات التي تساعدها على تقديم رعاية صحية متكاملة، لمراجعي أمراض المخ والأعصاب، من خلال استشاريين ذوي كفاءة وخبرة عالية، مع توفر أحدث الأجهزة والتقنيات، وكذلك وحدة عالية التجهيز للعناية المركزة ICU التي تقدم كافة وسائل الرعاية للمراجعين.