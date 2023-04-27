جرفته السيول ٦ كلم.. شاهد حادث مأساوي يُنهي حياة طفل بثادق وينجو أبوه وأخوه

وعند الساعة 11:55 تَمَكّن فارس فريق "إنجاد" محمد جميل العبدالله، وعدد من المتطوعين من خارج الفريق، من العثور على الطفل على بُعد 6 كيلو من موقع السيارة، عالقًا في شجرة وقد فارق الحياة، جعله الله ذخرًا لوالديه، وفرطًا وشفيعًا مجابًا، وألهم ذويه الصبر والسلوان.