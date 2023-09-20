بينهم مَن صدم المركبة الرسمية عمداً وعدد من مروّجي "السموم".. الجناة في قبضة "الأمن"

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطنيْن في وادي الدواسر؛ قاما بصدم مركبة رسمية عمداً وممارسة التفحيط والقيادة بتهور في مكان عام معرّضين حياة الآخرين للخطر.
وفي المدينة المنوّرة، تمّ القبض على 4 مواطنين قاموا بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" وضبط بحوزتهم ساكتون هوائي وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي.
وفي الأحساء، تمّ القبض على مواطن قام بترويج "الشبو" والحشيش والإمفيتامين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي باستخدام دراجة نارية.
وأضاف الأمن العام في فيديو على حسابه في "إكس"، أنه تمّ القبض على مخالف لنظام أمن الحدود قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.
ونجحت قوات الأمن في عسير، في القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وفي عسير، تمّ القبض على مقيميْن من الجنسية الهندية قاما بترويج 126 كجم من نبات القات المخدر، و3 مقيمين في مكة المكرّمة قاموا بترويج 2.6 كجم من مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو" والحشيش المخدر.