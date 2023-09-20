بينهم مَن صدم المركبة الرسمية عمداً وعدد من مروّجي "السموم".. الجناة في قبضة "الأمن"

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مواطنيْن في وادي الدواسر؛ قاما بصدم مركبة رسمية عمداً وممارسة التفحيط والقيادة بتهور في مكان عام معرّضين حياة الآخرين للخطر.