"الأرصاد": الطقس حار على مكة والمدينة وجدة في الساعات القادمة

وأشار المركز، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 42 درجة، واتجاه الرياح شمالية الى شمالية شرقية ليلاً وغربية الى شمالية غربية نهاراً، بسرعة 20-35 كم/ساعة، فيما بلغت درجة الحرارة في المدينة المنورة 43 درجة، واتجاه الرياح شمالية غربية ليلًا وغربية نهارًا، بسرعة 10-36 كم/ساعة، وفي محافظة جدة بلغت درجة الحرارة 41 درجة، واتجاه الرياح غربية الى شمالية غربية تتحول ليلًا إلى شمالية، بسرعة 18-40 كم/ساعة.