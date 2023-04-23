المملكة تستعرض خطوات بناء استراتيجيتها الجيومكانية الوطنية

واستعرضت المملكة تجربة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في مواءمة الاستراتيجية الجيومكانية الوطنية التي تعمل على تطويرها مع الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية (IGIF)، بالإضافة إلى خطوات بناء استراتيجيتها الجيومكانية الوطنية وأهمية المسارات الاستراتيجية التسعة المكونة للإطار المتكامل (IGIF) وهي مسار الحوكمة، السياسات، الجانب المالي، البيانات، المعايير، الابتكار، الشراكات، التعليم وبناء القدرات، التواصل والتي من شأنها تقديم الأدلة الإرشادية لمعالجة التحديات في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكاينة.