طقس اليوم.. أمطار متوقعة بمعظم المناطق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: (الرياض، حائل، نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد حتى مكة المكرمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (القصيم، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من المنطقة الشرقية)، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18- 38 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15- 38 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل إلى مائج مع السحب الرعدية؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12- 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.