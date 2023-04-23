طقس اليوم.. أمطار متوقعة بمعظم المناطق

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: (الرياض، حائل، نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد حتى مكة المكرمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (القصيم، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وأجزاء من المنطقة الشرقية)، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المرتفعات الجنوبية للمملكة.