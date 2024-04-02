مواقف المسجد النبوي.. تصميم هندسي وشبكة عملاقة لتسهيل وصول القاصدين

وتقع وحدات المواقف في جميع الجهات من المسجد النبوي، وتضمّ مواقف المسجد النبوي داخلها 24 وحدة للوقوف منها مخصصة للمشتركين، و16 وحدة للدفع الفوري تتّسع كل وحدة لقرابة 184 سيارة، إضافة لتخصيص مواقف رقم "ا" لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحتوي المواقف على 112 سلمًا كهربائيًّا للصعود لساحات المسجد النبوي، و12 مصعدًا.