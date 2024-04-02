مواقف المسجد النبوي.. تصميم هندسي وشبكة عملاقة لتسهيل وصول القاصدين

بأشكال هندسية مميزة بديعة تناسب المكان، وبطابقين تحت ساحات المسجد النبوي، صُممت مواقف المسجد النبوي والمرافق الموصلة إليه بشبكة عملاقة من المداخل والمخارج والطرق الموصلة في الاتجاهين، وبنية تحتية عظيمة، ومن وظائفها التسهيل على قاصدي المسجد النبوي وصولهم إليه.
وجهزت مواقف المسجد النبوي بأنظمة أمنية متطورة للمراقبة والحفاظ على الممتلكات من خلال 679 كاميرا حديثة، بالإضافة إلى أنظمة وأدوات السلامة؛ حيث يوجد أكثر من 800 طفاية حريق، وقرابة 23 ألف ساتر إطفاء مضاد للحريق.
وتقع وحدات المواقف في جميع الجهات من المسجد النبوي، وتضمّ مواقف المسجد النبوي داخلها 24 وحدة للوقوف منها مخصصة للمشتركين، و16 وحدة للدفع الفوري تتّسع كل وحدة لقرابة 184 سيارة، إضافة لتخصيص مواقف رقم "ا" لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحتوي المواقف على 112 سلمًا كهربائيًّا للصعود لساحات المسجد النبوي، و12 مصعدًا.