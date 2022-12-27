نجران.. تغريم المقاولين المخالفين للاشتراطات الفنية والهندسية

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل، أن الأمانة نفذت خلال الأسبوع الماضي 28 جولة ميدانية رقابية على مشروعات صيانة الطرق بالمدينة، تم خلالها معالجة 18 حفرة، والتأكد من التزام المقاولين المنفذين لأعمال صيانة الطرق بمعايير الجودة والسلامة.