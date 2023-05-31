بالصور.. الأمطار تضفي جمالًا آخّاذًا ومُبهرًا على ليالي الطائف
تصوير: ماجد عسيري
تواصلت هطولات الأمطار المسائية على الطائف، والتي كانت قد بدأت منذُ عدة أيام ولا زالت، فيما يتوقّع أن تكون من متوسّطة إلى غزيرة اليوم الأربعاء؛ وفقًا لما أشارت له التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وتستمرّ تلك الحالة المطرية إلى يوم الأحد المقبل.
أمطار اليوم المسائية اختلطت بجمال الليل الطائفي، وحولت تلك اللحظات لجمالٍ آخّاذ ومُبهر زادَ من لطافة الأجواء وروعتها.
وكانت قد تأهّبت كافة الجهات ذات العلاقة في الطائف لمواجهة تلك الحالة المطرية؛ حيث انتشرت فرق الأمانة بالميادين الرئيسة، كذلك عند الأنفاق والجسور داخل المحافظة؛ تحسُّبًا لأي طارئ يتمثل في تجمعات مياه الأمطار، في ظل ما قامت به الأمانة من أعمال مسبقة تمنع حدوث تلك التجمعات بعد مراقبة قنوات التصريف، كذلك الحال بالنسبة للشوارع الرئيسة.
وكان الدفاع المدني قد أهاب بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
كما قرّرت إدارةُ التعليم بمحافظة الطائف تحويلَ الدراسة عن بعد اليوم الأربعاء، للمدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بتعليم الطائف، والمحافظات التابعة له تعليميًّا، وستكون الدراسة عبر منصة مدرستي، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس.
كذلك الحال بالنسبة لجامعة الطائف، التي قرّرت تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الأربعاء، عن بُعد عبر منصَّة "البلاك بورد" في جامعة الطائف بالحوية، وكافة الفروع الأخرى.