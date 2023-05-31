بالصور.. الأمطار تضفي جمالًا آخّاذًا ومُبهرًا على ليالي الطائف

تواصلت هطولات الأمطار المسائية على الطائف، والتي كانت قد بدأت منذُ عدة أيام ولا زالت، فيما يتوقّع أن تكون من متوسّطة إلى غزيرة اليوم الأربعاء؛ وفقًا لما أشارت له التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وتستمرّ تلك الحالة المطرية إلى يوم الأحد المقبل.