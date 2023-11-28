الرياض إكسبو 2030م.. نتيجة طبيعية وترجمة لرؤية طموحة يقودها ولي العهد

وقد كانت لزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمقر حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، في باريس، أثر كبير في دعم ملف المملكة لاستضافة هذا الحدث، حيث جاء ملف الرياض في إكسبو 2030، برغبة حقيقية، في دعوة العالم، للمشاركة في صنع المستقبل، من خلال 41 مليون زيارة فعلية مستهدفة للموقع، وأكثر من مليار زيارة، من خلال منصة ميتافيرس، فريدة من نوعها.