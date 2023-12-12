جازان.. هل الإلزام بالرخصة سيردع سماسرة المطبات المتلاعبين بأسعار المواشي في الأسواق؟

وأوضحوا أن المخالفين يقفون على مسافات بعيدة من السوق في مداخل القرى وعلى جنبات الطرق والمطبات؛ لإيقاف الباعة المتوجهين إلى السوق ومحاولة إقناعهم بالبيع، وأن الأسعار في السوق منخفضة قبل أن يلتقطوا ما لديهم بأقل الأسعار، ومن ثم الاحتفاظ بها أو التحكم بالسوق، لافتين إلى أن إقرار الرخصة يعني العقوبة في حال مخالفة البيع خارج الأسواق المخصصة لذلك، ومن ثم القضاء على الظاهرة والتي تنشط بشكل أسبوعي.