حاجة عراقية بعد أن عالجتها "الصحة": شكراً لكم على هذه الخدمات.. أكملت مناسك الحج بفضل الله ثم اهتمامكم

عبّرت الحاجة العراقية كاظمية الكرعاوي البالغة من العمر 57 عاماً عن سعادتها الكبيرة، بتماثلها للشفاء واستكمال مناسك الحج، التي كادت أن تلغيها حصوة في القناة الصفراوية.
الحاجة كاظمية قدمت الشكر الجزيل لحكومة خادم الحرمين الشريفين و"الصحة" على هذه الجهود التي سخرتها والخدمات التي وفرتها لخدمة ضيوف الرحمن، والحفاظ على سلامتهم وعلاجهم.
وأوضحت بأن قصتها بدأت عند شعورها بآلام قوية عند دخولها المشاعر المقدسة، استدعت إدخالها للمستشفى، حيث نقلت لمستشفى النور التخصصي، وبعد فحوصات أجريت لها تبين وجود حصوة في القناة الصفراوية.
وتبين الحاجة أنها تخوفت بعد إخبارها بذلك من عدم استطاعتها على تحقيق حلمها بالحج، إلى أن طمأنها الكادر الصحي، بأن عملية المنظار ستجري في نفس اليوم ولن تعيقها عن إكمال مناسك الحج.
وأشارت إلى أنها خضعت للمنظار وتم استخراج الحصوة وتماثلت للشفاء ولله الحمد.
الحاجة كاظمية وزوجها علي مطير وعند مغادرتهم مستشفى النور التخصصي أشادا بالخدمات الصحية التي وجداها بالمستشفى، رافعين أكف الدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ القيادة السعودية ويجعل هذه الجهود التي تبذل لراحة وخدمة الحجاج في ميزان حسناتهم.