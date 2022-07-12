حاجة عراقية بعد أن عالجتها "الصحة": شكراً لكم على هذه الخدمات.. أكملت مناسك الحج بفضل الله ثم اهتمامكم

وتبين الحاجة أنها تخوفت بعد إخبارها بذلك من عدم استطاعتها على تحقيق حلمها بالحج، إلى أن طمأنها الكادر الصحي، بأن عملية المنظار ستجري في نفس اليوم ولن تعيقها عن إكمال مناسك الحج.