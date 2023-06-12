6870 عاملًا و925 معدةً.. أمانة جدة تبدأ في تنفيذ خطة النظافة لموسم الحج

وأوضحت الأمانة أنها تهدف إلى توفير كل السبل لأمن وسلامة ضيوف الرحمن وسرعة العمل على إزالة الآثار المترتبة على توافد الأعداد الزائدة من الحجاج أو الزائرين على مدينة جدة، مبينةً أن المرحلة الأولى الممتدة حتى 7/ 2/ 1444هـ تتركز على تثبيت الوسائل والأماكن، وتستهدف الطرق والمحطات المؤدية لمكة المكرمة ومواقف السيارات