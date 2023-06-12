6870 عاملًا و925 معدةً.. أمانة جدة تبدأ في تنفيذ خطة النظافة لموسم الحج

أعلنت أمانة محافظة جدة أنها بدأت في تنفيذ خطة أعمال النظافة لموسم حج 1444هـ، والتي يجري تنفيذها على ثلاث مراحل بدءًا من يوم 20 ذي القعدة الحالي، وتستمر حتى 15 ذي الحجة المقبل.
وأوضحت الأمانة أنها تهدف إلى توفير كل السبل لأمن وسلامة ضيوف الرحمن وسرعة العمل على إزالة الآثار المترتبة على توافد الأعداد الزائدة من الحجاج أو الزائرين على مدينة جدة، مبينةً أن المرحلة الأولى الممتدة حتى 7/ 2/ 1444هـ تتركز على تثبيت الوسائل والأماكن، وتستهدف الطرق والمحطات المؤدية لمكة المكرمة ومواقف السيارات
فيما تبدأ المرحلة الثانية وفق الخطة في 8/ 12/ 1444هـ بالتركيز على نظافة مصليات العيد ورفع مخلفات الذبح ونظافة أماكن الترفيه ونظافة الكورنيش والتي تنتهي في 15/ 12/ 1444هـ، لتنطلق بعدها مباشرة المرحلة الثالثة من خلال استعادة كفاءة المناطق والتركيز على الأسواق التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة والمواقف والتركيز على التقاط المبعثرات.
وبيّنت أمانة جدة أن الإدارة العامة لمشاريع النظافة جندت نحو 6.870 عاملًا ومشرفًا وجهزت 925 معدة، بالإضافة لتكوين فرقة طوارئ في كل منطقة عقد مكونة من معدات وأيدٍ عاملة تكون جاهزة للدفع الفوري والتدخل لمعالجة وتصحيح أي أوضاع طارئة، وكذلك تغطية فترات الفواصل الزمنية ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.