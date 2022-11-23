تعزيزًا لدورها المحلي والعالمي.. "سابك" تفتتح مبناها في الجبيل بإمكانيات متنوعة

وتم تصميم المبنى ومساحاته الخارجية ليعبِّر عن الاندماج مع البيئة المحيطة به، فضلاً عن قيامه بدور في تحسين جودة الحياة للمنطقة، وخدمة المجتمع، ومن ذلك عدم وجود أسوار عازلة؛ وهو الأمر الذي يتيح مساحة بصرية مفتوحة، يمكن من خلالها رؤية مختلف أجزاء المبنى من الخارج. كما توجد حديقة ملحقة بالمبنى، تتضمن ممشى لممارسة الرياضة، وعددًا من المرافق التجارية على الواجهة الخارجية للمبنى، تخدم الموظفين والمجتمع كله.