هاتف سلسلة C الجديد هدية قيمة ومضافة للأصدقاء والعائلة بفضل ميزاته الفريدة

بصرف النظر عن أداءه المتفوق، فإن ريلمي C53 هو الأفضل تصميما، وهو الهاتف الوحيد المستوحى من تصميم أبل، مما يضمن مظهرًا أنيقًا وبساطة في التصميم. كما يأتي ريلمي C53 أيضًا بشاشة كاملة بقياس 6.74 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، مع ذروة سطوع تبلغ 450 شمعة وتقنية Mini Capsule، مما يعزز تجربة المستخدم في تشغيل مقاطع الفيديو وتصفح الويب وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي.