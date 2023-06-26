هاتف سلسلة C الجديد هدية قيمة ومضافة للأصدقاء والعائلة بفضل ميزاته الفريدة

اقترب عيد الأضحى، هل تشعر بالحيرة بشأن الهدية التي يمكن أن تكون رائعة لعائلتك وأصدقائك؟
هذا العام، ربما يمكنك إلقاء نظرة على البطل الجديد في مجموعة هواتف ريلمي سلسلةC ، ريلميC53 . مواصفات ريلمي C53 مؤكدة أنها ستضيف قيمة ومتعة لهديتك، التي يمكنك شرائها بسعر 549 ريال سعودي بنقرة زر من خلال المتاجر الإلكترونية مثل جرير ونون واكسترا. ويتوفر الهاتف أيضًا بسهولة في المتاجر في جميع أنحاء المملكة مثل عصر الجوال.
بما أن احتفالات العيد تؤدي إلى خلق ذكريات، فإن الذاكرة التي لا تُهزم من ريلميC53، ستكون ميزة مهمة للمستخدمين لتخزين وتنسيق ذكرياتهم في صور ومقاطع فيديو للمستقبل. ذاكرة ريلمي C53 تتفوق على أي طراز آخر في هذه الفئة، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) ديناميكية تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت.
والأهم من ذلك، تقنية توسيع ذاكرة رام DRE للهاتف ريلمي C53 تسهل أيضًا توسيع ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بمقدار 6 جيجابايت حتى 6 جيجابايت إضافية للاستمتاع بتجربة تشبه ذاكرة 12 جيجابايت.
ريلمي C53 هو أيضًا مصدر تشويش في هذه الفئة حيث أنه ينافس بشحن سريع بقوة 33 واط، حتى لا تضطر للقلق بشأن انتظار شحن جهازك لفترة طويلة وتفويت الاحتفالات بالعيد.
تقنية الشحن العالية الجهد والتيار المنخفض SUPERVOOC في الجهاز تساعد المستخدمين على شحن البطارية بنسبة 100% في 63 دقيقة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الجهاز ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير تضمن أداءً خاليًا من القلق.
خلال العيد، يُعد ريلمي C53شيء يُفتخر به أمام الأصدقاء والأقارب بمظهره الرائع أيضًا، مع جسم نحيف جدًا بسمك 7.49 مم ووزن 182 جرام، وهو الأول من نوعه في الفئة وأيضًا في سلسلة ريلمي C الاقتصادية.
والأهم من ذلك، يمكن أن يتناسب التصميم المتميز واللون الفريد لريلمي C53 مع ملابسك في العيد، مما يضفي أناقة على المناسبة الاحتفالية.
بصرف النظر عن أداءه المتفوق، فإن ريلمي C53 هو الأفضل تصميما، وهو الهاتف الوحيد المستوحى من تصميم أبل، مما يضمن مظهرًا أنيقًا وبساطة في التصميم. كما يأتي ريلمي C53 أيضًا بشاشة كاملة بقياس 6.74 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، مع ذروة سطوع تبلغ 450 شمعة وتقنية Mini Capsule، مما يعزز تجربة المستخدم في تشغيل مقاطع الفيديو وتصفح الويب وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي.
بفضل تقنية الاتصال القريب NFC المتعدد الوظائف، يوفر ريلمي C53 أيضًا كاميرا بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور العيد مع العائلة والأصدقاء بكل حرية، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل في الجهة الأمامية.
بالنسبة إلى هاتف من الفئات الأساسية، ربما تمت إجراء اختبارات صارمة على ريلمي C53 في فئته لضمان قوته وموثوقيته ومتانته.
قبل ظهوره التجاري، خضع ريلمي C53 لنحو 320 نوعًا متنوعًا من الاختبارات، بما في ذلك 109 اختبار للموثوقية وستة اختبارات لضمان الجودة، تشمل اختبارات الحرارة القصوى والمرتفعة، واختبارات مقاومة اللهب والحواف الحادة.
تم اختبار ريلمي C53 وفقًا لظروف المناخ الخاصة بمنطقة الخليج، حيث تعرض لاختبارات صدمة الحرارة بين 40-75 درجة مئوية، بالإضافة إلى اختبارات لتحمل الرطوبة العالية والأشعة فوق البنفسجية ورذاذ الملح.
هاتف ريلمي C53 مقاوم للماء بمعيار IPX4 واجتاز العديد من اختبارات السقوط والضغط، بالإضافة إلى اختبارات المتانة على أزرار التشغيل والصوت والشحن والتوصيل بالكهرباء لقرابة 150,000 إلى 300,000 مرة. كما أن الجهاز مقاوم للغبار ومحمي من برادة الحديد.