"الملك سلمان للإغاثة" ينزع خلال أسبوع 1.045 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2023 من انتزاع 1.045 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 15 لغمًا مضادًا للأفراد، و131 لغمًا مضادًا للدبابات، و896 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة واحدة.