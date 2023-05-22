تفاصيل المناطق المشمولة بالأمطار الرعدية في المملكة خلال الأيام القادمة

تشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى أنه يُتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة يوم الاثنين لهطول أمطار رعدية في بعض المناطق. وتشير ذات الخرائط إلى أن منخفضًا جويًّا سيتعمق في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة، بدءًا من الثلاثاء؛ وذلك بالتزامن مع تدفق للرطوبة من الجنوب؛ مما يؤدي إلى اتساع نشاط السحب الركامية مجددًا.