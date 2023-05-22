تفاصيل المناطق المشمولة بالأمطار الرعدية في المملكة خلال الأيام القادمة

تشير آخر الخرائط الجوية والناتجة عن ما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى أنه يُتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة يوم الاثنين لهطول أمطار رعدية في بعض المناطق. وتشير ذات الخرائط إلى أن منخفضًا جويًّا سيتعمق في طبقات الجو العليا على أجواء المملكة، بدءًا من الثلاثاء؛ وذلك بالتزامن مع تدفق للرطوبة من الجنوب؛ مما يؤدي إلى اتساع نشاط السحب الركامية مجددًا.
ويُتوقع بمشيئة الله أن تتجدد السحب الركامية فترة ما بعد الظهر والمساء من يوم الاثنين على مرتفعات شرق جازان وعسير، وصولًا لبعض مرتفعات الباحة وجنوب مكة المكرمة، وتترافق بهطول أمطار متوسطة في مجملها، قد تكون غزيرة أحيانًا ويصحبها حدوث الرعد وتساقط البرد في بعض الأوقات.
كما أن هناك فرصة لامتداد بعض السحب الممطرة حتى أجزاء متفرقة من منطقتي الرياض والشرقية، وتتركز على المحافظات الجنوبية منهما.
ويقترب من أجواء المملكة الثلاثاء حوضٌ علوي بارد بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من الجنوب؛ بحيث يتسع نشاط السحب الركامية على أجزاء واسعة من المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية منها، وتترافق بهطول أمطار غزيرة تُصحَب بالعواصف الرعدية وتساقط البرد الكثيف أحيانًا؛ مما يؤدي إلى جريان كبير للأودية والشعاب، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات.
ويُتوقع أن تشمل السحب الممطرة أيضًا أجزاء مختلفة من مناطق الرياض والشرقية والقصيم، وتكون هذه الأمطار خفيفة إلى متوسطة في أغلبها؛ لكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحيانًا، وتُصحَب بنشاط في الرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.
في ذات السياق، يُتوقع أن تتكون السحب الركامية الممطرة على أجزاء متفرقة من شمال غرب المملكة بما فيها أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية.
ويُتوقع أن تستمر فرص الأمطار الرعدية يوم الأربعاء على أجزاء عدة من شمال ووسط المملكة، بالإضافة إلى المرتفعات الجنوبية الغربية. وسيوافيكم "طقس العرب" بمزيد من التفاصيل حول المناطق المشمولة بالأمطار تباعًا إن شاء الله.