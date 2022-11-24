"الفيفي" يكشف دور جامعة جازان في التعريف بهوية البن وتقديم المعلومات عن أصنافه المختلفة

ويهدف مؤتمر الشراكات المستدامة الذي اختتمت فعالياته اليوم الخميس بفندق الريتز كارلتون في العاصمة الرياض، إلى إظهار أهمية البحث العلمي والابتكار، وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي، إضافة إلى تحديد الأولويات البحثية المتعلقة بالقطاع الصناعي والتنموي، وتحويل الابتكارات والأبحاث العلمية إلى منتجات اقتصادية، وربط منظومة البحث والابتكار في الجامعات مع القطاع الخاص والتنموي للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وكذلك التعريف بالجهود البحثية لوزارة التعليم والجامعات السعودية، وخلق شراكات مع القطاعات الصناعية والتنموية.