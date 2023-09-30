ديوان المظالم يعلن عن زيادة المواد المترجمة عن القضاء الإداري

أعلن ديوان المظالم -بالتزامن مع اليوم العالمي للترجمة- عن زيادة المواد المترجمة عن القضاء الإداري، شاملة أنظمةً وأحكامًا ومبادئَ وأدلةً إرشادية، بالإضافة إلى الرسائل الإعلامية والمعرفية عن ديوان المظالم ومبادراته الدائمة للنشر إلى اللغة الإنجليزية؛ بهدف توسيع أفق المعرفة بالقانون الإداري في المملكة وما يندرج تحته من معلومات ورسائل.