"الحج والعمرة" تستعرض مشروعات لاستيعاب 30 مليون حاج ومعتمر في السنوات المقبلة

وبتوالي أبنائه بعده في الحكم، وضع كل منهم خدمة الحجاج والمعتمرين ورعاية شؤون الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ نصب عينه، ولتحقيق ذلك، فقد خصصت الدولة وزارة تُعنى بشؤون الحج والعمرة، وتنظيم القطاعات والإدارات العاملة في هذا المجال، والتي ما فتئت تقدم المبادرات والحلول، والتي من ضمنها مؤتمر ومعرض الحج والعمرة.