"الحج والعمرة" تستعرض مشروعات لاستيعاب 30 مليون حاج ومعتمر في السنوات المقبلة

تعتبر المملكة العربية السعودية خدمة الحجاج والمعتمرين من أسمى الخدمات التي تعتز بتقديمها، وتعمل على بذل كافة الجهود لضمان تغطية احتياجات الحجاج وتقديم التسهيلات لهم، إذ تولي المملكة الحج والعمرة أكبر اهتمام منذ توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.
وبتوالي أبنائه بعده في الحكم، وضع كل منهم خدمة الحجاج والمعتمرين ورعاية شؤون الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ نصب عينه، ولتحقيق ذلك، فقد خصصت الدولة وزارة تُعنى بشؤون الحج والعمرة، وتنظيم القطاعات والإدارات العاملة في هذا المجال، والتي ما فتئت تقدم المبادرات والحلول، والتي من ضمنها مؤتمر ومعرض الحج والعمرة.
وتعمل الوزارة على إيجاد حلول تقنية ذكية لتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم، وتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الجهات كافة، وضمان تكامل الجهود والعمل على وتيرة واحدة، عبر اعتماد معايير الجودة الدقيقة المتبعة من جميع الجهات المعنية بخدمة الحجاج، لتحسين تجربة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى انتهاء رحلتهم.
كما تسعى المملكة إلى بناء منظومة حج مستدامة، بجعل موسم حج خال من المخلفات التي تؤثر على البيئة، وتعزيز استخدام المواد القابلة للتدوير في موسم الحج والعمرة، والإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتحويل المستهدفات في هذا المجال إلى أعمال منجزة.
ويقدم مؤتمر ومعرض الحج والعمرة عرضاً للمشروعات المختلفة التي ستسهم في استيعاب أعداد الحجاج والزوار المتزايدة سنوياً، ضمن خطة لاستيعاب 30 مليون حاج ومعتمر في السنوات القادمة وفق رؤية المملكة 2030، والحلول الذكية لتسهيل وتنظيم عمليات التفويج، وذلك لتوفير الراحة والسلامة لضيوف الرحمن.