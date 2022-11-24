"الزعاق": سحب التخريج تتزحزح لجنوب جدة حاليًا إلى نواحي الليث

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق إن سحب التخريج تتزحزح لجنوب جدة حاليًا إلى نواحي الليث، ومازالت الحالة الماطرة في نواحي مكة نشطة.
وأضاف "الزعاق" السحب لها حركة تابعة لحركة الرياح، وللنجوم حركة تتبع دورانها حول نفسها وحول الشمس، مما يكوّن الفصول والمواسم، ولها سحب ذات اتجاه شرقية أو غربية، فأما الغربية فهي ماطرة وأما الشرقية فهي عابرة، والعابرة تكون حركتها بطيئة وكاتمة للأجواء.
وتابع: مع دخول موسم الوسم من شهر أكتوبر تبدأ تأتينا السحب من الجهة الغربية كتخريجات بحرية من البحر الأحمر أو مستوردة من هضبة البحيرات والبحر الأبيض المتوسط، ومع دخول مربعانية القيظ تبدأ تأتينا من الجهة الشرقية كتخريجات بحرية من الخليج العربي أو مستوردة من بحر العرب، وما بين الصيف والشتاء تكون متخلخلة من حركاتها وليس لها وجه.