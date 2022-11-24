"الزعاق": سحب التخريج تتزحزح لجنوب جدة حاليًا إلى نواحي الليث

وتابع: مع دخول موسم الوسم من شهر أكتوبر تبدأ تأتينا السحب من الجهة الغربية كتخريجات بحرية من البحر الأحمر أو مستوردة من هضبة البحيرات والبحر الأبيض المتوسط، ومع دخول مربعانية القيظ تبدأ تأتينا من الجهة الشرقية كتخريجات بحرية من الخليج العربي أو مستوردة من بحر العرب، وما بين الصيف والشتاء تكون متخلخلة من حركاتها وليس لها وجه.