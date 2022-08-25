بكليات البنين والبنات.. "تقني الرياض" يستكمل الاستعدادات لبدء العام التدريبي 1444هـ

وحول الجانب الأكاديمي، أنهت إدارة التدريب التقني بالمنطقة، إجراءات التحول للنظام الثلثي للعام التدريبي 1444هـ، وكذلك مراجعة وتطوير وتعديل مسميات بعض التخصصات والأقسام، إضافة إلى افتتاح تخصصي "التجارة الإلكترونية" و"الأمن السيبراني" في بعض المنشآت.