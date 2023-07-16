"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الاثنين. وتشهد منطقة جازان أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أحد المسارحة والطوال وصامطة وجازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد عوالق ترابية تشمل أبو عريش والدرب والفطيحة وبيش وصبيا وضمد وجازان وفرسان حتى الساعة التاسعة صباحًا، كما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.