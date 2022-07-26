تمديد رئاسة "الصندوق الصناعي" لنادي المستثمرين طويلي الأجل الدولي لعامين

مدد نادي المستثمرين طويلي الأجل الدولي "D20/LTIC"، فترة الرئاسة المشاركة لصندوق التنمية الصناعية السعودية للنادي لمدة عامين؛ وذلك بعد اتفاق أعضاء النادي بالإجماع خلال اجتماع مجلس الإدارة على هامش فعاليات قمة العشرين التي انعقدت خلال الشهر الجاري في مدينة بالي بإندونيسيا.
وقد انضم الصندوق الصناعي للنادي ممثلًا للمملكة في أواخر عام 2019؛ حيث تم -بعد انضمامه رسميًّا- ترشيح الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل رئيسًا مشاركًا للنادي في عام 2020م لمدة عامين، ليرأس النادي كرئيس مشارك مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ويرنر هوير.
ويهدف نادي المستثمرين طويلي الأجل إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية حول العالم؛ وذلك من خلال مناقشة المواضيع التي تعنى بالاستثمارات التنموية طويلة الأجل، مثل الاستثمارات في البنى التحتية والطاقة البديلة وغيرها.
يشار إلى أن نادي المستثمرين طويلي الأجل "D20/LTIC" تأسس عام 2009، وتبلغ رؤوس أموال البنوك الأعضاء مجتمعة أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي؛ حيث يضم 25 عضوًا من المؤسسات المالية الرئيسة والبنوك التنموية من مختلف دول العالم، من أبرزها: بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك التنموي الألماني، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، وبنك التنمية الياباني، يمثلون الاقتصادات العالمية الكبرى في دول مجموعة العشرين.