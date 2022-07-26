تمديد رئاسة "الصندوق الصناعي" لنادي المستثمرين طويلي الأجل الدولي لعامين

يشار إلى أن نادي المستثمرين طويلي الأجل "D20/LTIC" تأسس عام 2009، وتبلغ رؤوس أموال البنوك الأعضاء مجتمعة أكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي؛ حيث يضم 25 عضوًا من المؤسسات المالية الرئيسة والبنوك التنموية من مختلف دول العالم، من أبرزها: بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك التنموي الألماني، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي، وبنك التنمية الياباني، يمثلون الاقتصادات العالمية الكبرى في دول مجموعة العشرين.