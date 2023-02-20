"مهرجان البن السعودي" في أرقام .. مبيعات تجاوزت 10 ملايين و120 ألف زائر خلال 10 أيام

اختُتم مهرجان البُن السعودي في نسخته العاشرة مساء اليوم الاثنين محققًا أرقام مبيعات وأعداد زوَّار قياسية.
وأوضح رئيس مهرجان البن السعودي العاشر الدكتور مفرح المالكي أن المهرجان تجاوزت مبيعاته 10 ملايين ريال في جميع أجنحته وأركانه والأسر المنتجة، فيما بلغ عدد زواره أكثر من 120 ألف زائر.
واضاف "المالكي" ان عدد الفعاليات بلغ أكثر من 74 فعالية في جميع أجنحة المهرجان، وبلغ عدد الدورات التدريبية المنعقدة فيه 28 دورة استفاد منها 2100 متدرب ومتدربة حضورياً وعن بعد، فيما شارك في المهرجان 713 متطوعاً ومتطوعة.