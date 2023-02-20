"مهرجان البن السعودي" في أرقام .. مبيعات تجاوزت 10 ملايين و120 ألف زائر خلال 10 أيام

واضاف "المالكي" ان عدد الفعاليات بلغ أكثر من 74 فعالية في جميع أجنحة المهرجان، وبلغ عدد الدورات التدريبية المنعقدة فيه 28 دورة استفاد منها 2100 متدرب ومتدربة حضورياً وعن بعد، فيما شارك في المهرجان 713 متطوعاً ومتطوعة.